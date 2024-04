Città di Castello-Terni Fc sfida clou di giornata

La terzultima giornata di Eccellenza si è aperta con la vittoria del Pierantonio sull’Ellera che ha proiettato i biancazzurri di Bruni al quarto posto in solitaria, a 3 lunghezze proprio dall’Ellera. Decisive le reti di Morlandi nel primo tempo e Michael Salis nella ripresa. Vittoria d’oro quella conquistata dal Lama a Bastardo. Atletico Bmg battuta 2-1 con l’argentino Sciacca che ha sbagliato due rigori. Lama avanti con Lignani al 16’, pari di Canavese all’88’. Al 93’ gol vittoria dei lamarini messo a segno da Marinelli e adesso i bianconeri possono dire di aver evitato l’ultimo posto con la Nestor staccata di 8 punti. Tutte le altre gare oggi avranno il con fischio di inizio alle 15.

Angelana-Acf Foligno: la capolista non può sbagliare in casa di un’Angelana che, ormai, di fatto non ha più nulla da chiedere al campionato.

Branca-Castiglione del Lago: punti salvezza cercasi per la formazione di Lisarelli spinta anche dal tifo del Santa Barbara contro i lacustri che ormai hanno più poco da chiedere al campionato.

Città di di Castello-Terni Fc: big match di giornata al Bernicchi. I tifernati devono assolutamente vincere per provare a tirarsi fuori dai playout. Il Terni Fc, dal canto suo, ha un solo risultato per continuare ad alimentare il sogno serie D, alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima con l’Acf Foligno.

Narnese-Olympia Thyrus: derby che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza quello del Gubbiotti.

Nestor-Pontevalleceppi: ultima chiamata per i marscianesi per provare ad alimentare le speranze playout. Ai biancorossi può bastare un punto per certificare la salvezza.

Spoleto-Tavernelle: i biancorossi di casa vogliono allungare la striscia utile per inseguire il sogno salvezza. Il Tavernelle ha bisogno di punti per ufficializzare la permanenza in Eccellenza.