Città della Domenica. Ora c’è un libro sul parco. Lo visitò anche la Lollo

"Un unicum a metà strada tra giardino zoologico e mondo delle fiabe che contiene più parchi": “La collina dei sogni“ (editore Claudio Lattanzi) è il libro di Valerio Corvisieri su Città della Domenica, il parco creato nel 1963 da Mario Spagnoli, primo in Italia. In 86 pagine il libro ripercorre la storia del parco sorto su una collina panoramica, il monte Pulito, ad un passo da Perugia, realizzato dal figlio della celebre Luisa Spagnoli per accogliere, in un ambiente sereno e ricco di fantasia, le famiglie in cerca di svago nell’Italia del boom economico.