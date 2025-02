“Città del violino“. Musica e talenti

Una giornata di musica e talento ha visto il trionfo dei giovani violinisti Sofia De Martis di Trieste e Brando Maria Medici di Canino, in provincia di Viterbo, al concorso “Todi Città del Violino“ che si è svolto al Nido dell’Aquila. La competizione, di alto livello, ha messo a dura prova la giuria, composta da maestri del panorama musicale internazionale: per la categoria Junior (11-15 anni) da Luca Venturi (direttore artistico), Alessandro Cervo, Ettore Pellegrino e Lorenzo Fabiani; per la valutazione dei concorrenti Senior (16-30 anni) la giuria è stata arricchita dalla partecipazione dei maestri Marco Fiorini e Sonig Tchakerian. Sofia De Martis e Brando Maria Medici, vincitori delle categorie Senior e Junior, avranno l’onore di suonare in comodato d’uso - non appena arriverà l’autorizzazione della Sovrintendenza - due preziosi violini del ’700 di proprietà Etab La Consolazione: un Giuseppe Odoardi e un violino tirolese attribuito a Klotz, di recente restaurato dal maestro Liutaio Heyligers di Cremona. I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi in concerti proposti dai partner della rassegna. Secondi classificati, Emma Bertozzi (Senior) e Alan Cappuccio (Junior), ai quali va il premio in memoria della violinista Elisabetta Scappini, docente della scuola media Cocchi- Aosta.

