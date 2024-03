Citerna, corsa a tre per il sindaco. Paladino cerca la riconferma

Alle prossime elezioni amministrative a Citerna come a San Giustino, si profila una corsa a tre: il sindaco uscente Enea Paladino in corsa per la seconda legislatura (per la coalizione di centrodestra) se la vedrà con i due candidati di centrosinistra Alessandro Capacci (sostenuto da Pd e altri) e Eleonora Della Rina (Psi e una lista civica). Appare scontata la ricandidatura a sindaco di Paladino che, dopo il primo mandato, è pronto a raccogliere la fiducia della coalizione di centrodestra anche per la seconda legislatura. Ma se il centrodestra è compatto, sono invece due gli aspiranti sindaci per il centrosinistra. Alessandro Capacci ed Eleonora Della Rina hanno annunciato le loro rispettive candidature ufficialmente, a seguito del mancato accordo dei partiti su un candidato unico. Capacci, 51 anni, ingegnere in ambito pubblico e privato guida "una coalizione ampia che ha visto convergere attorno a lui un progetto politico ambizioso per proporsi come alternativa all’attuale amministrazione", spiegano in una nota.

La sua coalizione è sostenuta dal Partito democratico (con il circolo degli iscritti affidato alla guida della reggente Benedetta Barberi Nucci), da Rifondazione comunista oltre agli Indipendenti e Civici di centrosinistra. Eleonora Della Rina è invece espressione della lista civica “Citerna risorsa dell’Umbria“ insieme al Partito socialista italiano. Avvocato cassazionista, di pensiero moderato e riformista è nata e cresciuta nel territorio del comune di Citerna si dice "fortemente legata alle radici e alla collettività. L’immobilismo dell’attuale amministrazione non ha saputo creare opportunità per i cittadini né rispondere ai loro bisogni. D’altra parte anche l’opposizione, ostaggio di vecchie logiche non condivisibili che hanno determinato, oggi, il fallimento di un’ampia coalizione, non è riuscita ad essere un’alternativa credibile. Il nostro comune – si legge in una nota – ha bisogno di ripartire e vogliamo interpretare questo appuntamento amministrativo per aprire una discussione pubblica sulle idee e sui progetti per il comune di Citerna mettendo a disposizioni di tutti coloro che vorranno contribuire le nostre riflessioni e proposte", scrive in una nota diramata ieri. All’appuntamento col rinnovo della giunta comunale nella scheda elettorale di Citerna -3 mila abitanti circa- ci saranno dunque i tre nomi di Paladino, Capacci e Della Rina.