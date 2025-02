Circolo Scherma. Tiberi resta presidente

TERNI Alberto Tiberi confermato alla presidenza del Circolo Scherma Terni; sarà in carica per il terzo mandato nel quadriennio 2025-2028. "Il lavoro svolto fino a quest’anno è stato bellissimo – commenta Tiberi – . Ho sempre messo il cuore qui al Circolo Scherma Terni. La mia passione per questo sport e per il Circolo mi ha guidato in ogni scelta, in ogni iniziativa, cercando sempre di offrire il meglio agli atleti, ai tecnici e a tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia. Il gruppo che mi affianca è importante, un team su cui posso contare, fatto di persone competenti e motivate, pronte a lavorare per il bene comune. Questa riconferma dimostra la fiducia che i soci hanno nei miei confronti e mi sprona a dare ancora di più. Da oggi, come sempre, lavoreremo per creare grandi eventi, per far conoscere la nostra sala a tutta l’Italia e renderla un punto di riferimento per lo sport. Abbiamo già dimostrato di poter organizzare eventi di grande rilievo, come il Mondiale di Scherma Paralimpica, e continueremo su questa strada". Nominati anche i nuovi consiglieri del Circolo Scherma Terni, si tratta di Leonardo Sciarpa, Michela Cascioli, Francesco Tiberi, Piero Sapora, Umberto Martella e Alessandro Passetti. "Un team composto da persone esperte e appassionate, che contribuiranno con il loro impegno al progresso della società e alla creazione di nuove opportunità per gli atletI", cosi il Circolo Scherma