“Cioccolarte“, la mostra sarà inaugurata venerdì

CASTIGLIONE DEL LAGO Una nuova mostra a Palazzo della Corgna verrà inaugurata venerdì 6 dicembre. Si tratta di “Cioccolarte“, ideata e curata da Lagodarte Impresa Sociale per il periodo delle festività natalizie, in sintonia con l’evento “Luci sul Trasimeno“ che ha scelto per l’edizione 2024 il cioccolato come filo conduttore di molte iniziative collaterali della grande kermesse dedicata all’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. Il progetto Cioccolarte vede coinvolti gli spazi espositivi di Palazzo della Corgna e del Nuovo Cinema Caporali con una proposta artistica ispirata al cosiddetto “cibo degli dei“ con ben 25 artisti che esporranno le loro opere "sul" e "con" il cioccolato: la mostra è promossa con la preziosa consulenza del critico d’arte Andrea Baffoni e in collaborazione con l’associazione “La Casa degli Artisti di Perugia“ e il museo storico “La Casa del Cioccolato Perugina“, con il patrocinio e il contributo del Comune di Castiglione del Lago, il patrocinio de "I Borghi più Belli d’Italia" e inserita nel programma di Luci sul Trasimeno. Sarà inaugurata venerdì alle ore 18 e resterà aperta fino al 6 gennaio. Cioccolarte è ispirata al variegato mondo del cioccolato.