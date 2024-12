Cinquantenne denunciata dalla polizia

È stata identificata l’autrice di tre rapine consecutive consumate nel perugino di recente. Si tratta di una 50enne italiana, nota alle forze dell’ordine per precedenti reati legati alla droga. La donna è stata segnalata dai dipendenti dell’esercizio commerciale dove aveva appena compiuto un tentativo di rapina a Corciano. È stata la commessa ancora sotto choc a raccontare ai poliziotti della Volante che, poco prima, una donna con volto parzialmente travisato, armata di forbici, l’aveva minacciata di consegnarle dei soldi.

Raccolte tutte le informazioni utili, gli agenti si sono messi sulle tracce della rapinatrice. Poco dopo, la sala operativa comunicava ai poliziotti che, nelle vicinanze, era stata consumata un’altra rapina, bottino di pochi euro, ai danni di un centro estetico e un successivo tentativo di rapina presso un fornaio della zona, sempre da parte di una donna corrispondente alle descrizioni della persona ricercata.

Raccolti ulteriori dettagli, gli agenti sono risaliti all’identità della rapinatrice, una cittadina italiana classe 1974, con a proprio carico numerosissimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, e hanno rintracciato la sospettata nella sua casa. Una volta terminate le attività di rito la 50enne è stata denunciata per rapina aggravata e tentata rapina.