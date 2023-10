Cinghiali ’a spasso’ per la città, si moltiplicano gli avvistamenti

GUBBIO – Ritorna a Gubbio la problematica relativa ai cinghiali nel centro storico. La vicinanza al monte rende in un certo senso comprensibile questa “migrazione” verso il centro abitato, cosa che peraltro era già stata segnalata a marzo, in particolare nel Parco Ranghiasci. Di recente gli avvistamenti sono stati in Via dei Consoli ed in precedenza in Piazza 40 Martiri e via Gabrielli, con gli animali in tutti e tre i casi arrivati probabilmente proprio dal parco Ranghiasci, dove sono evidenti purtroppo le tracce del loro passaggio.

Ma altre segnalazioni della presenza di cinghiali in città arrivano anche in via Dante, lungo il torrente Cavarello e nei pressi del “Balipedio” della società Balestrieri; date le zone, gli animali potrebbero essere scesi dal monte di San Girolamo, dove sono stati più volte visti anche lungo gli stradoni che conducono al monastero sede di una comunità di Clarisse. Una tematica che desta preoccupazione tra i cittadini di Gubbio, anche se i cinghiali agiscono principalmente di notte riducendo al minimo il contatto con la popolazione.