Cinghiale vicini al centro. Il Wwf diffida il sindaco

Diffida del Wwf al sindaco Ruggiano in merito al contenimento dei cinghiali nelle immediate vicinanze del centro storico. A darne comunicazione il Comune stesso: l’associazione, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, avrebbe richiesto l’ordinanza sindacale contestando la "pseudo-motivazione" della presenza di cinghiali, senza indicazione del numero e dell’età degli ungulati avvistati e, infine, della presenza o meno di nuclei familiari. Oltre al difetto di motivazione, si contestano, tra l’altro, presupposti quali la possibilità del "differimento degli interventi in altra data" e il "ricorso agli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico", segnalando come i selecontrolli non facciano che ottenere i risultati opposti a quelli sperati. "La proliferazione dei cinghiali - afferma il primo cittadino - ha assunto in zona dimensioni davvero preoccupanti e la valutazione del pericolo per la pubblica incolumità è supportata da fatti oggettivi, dati gli avvistamenti in prossimità di scuole e di aree verdi con presenza di bambini e anziani. Prima dell’ultima ordinanza, peraltro, il Comune ha informato della situazione la Prefettura, la Questura e la Regione". Nel respingere la diffida il sindaco Ruggiano ha invitato il Wwf a collaborare nel limitare i pericoli alla pubblica incolumità nei modi ritenuti più idonei.