Cinema, “Utopia 2000” vince il premio ’Terzo Settore’

“Utopia 2000“, cooperativa sociale di Bevagna trionfa al cinema e dal lavoro quotidiano in un agriturismo etico dedicato al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati sbarca sulla passerella di un festival cinematografico con un prestigioso premio. Aderente a Confcooperative Umbria, “Utopia 2000“ è stata insignita con il regista Renato Chiocca del Premio “Terzo Settore” nell’ambito della sedicesima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”. Nella cerimonia che si è svolta al “The Space - Cinema Moderno“ di Roma, con Claudia Gerini, Marco Giallini e altre star, sono saliti sul palco per il premio il presidente della cooperativa Massimiliano Porcelli, il regista Chiocca (nella foto) e idealmente Dennis, un ragazzo ospite di una delle comunità educative gestite da “Utopia 2000”: sono i protagonisti del docufilm “Tutto quello che sarà”, girato nell’estate 2021 durante il “Girasoli Tour”, che documenta un viaggio in bicicletta di 3.500 chilometri alla ricerca delle migliori esperienze di economia sociale in Italia con inizio e fine proprio a Bevagna dopo aver visitato 44 progetti, di cui 30 fanno parte del film. "Abbiamo voluto offrire uno sguardo diverso, attraverso gli occhi di un addetto ai lavori e quelli di un adolescente che si affaccia alla vita" dice il presidente. Il Premio è valso l’invito per il 25 maggio alla conferenza di presentazione a Cannes del Social World Film Festival e intanto il film è stato selezionato in concorso all’Ischia Global Film Festival di luglio. In quel periodo sarà visibile su MyMovies.