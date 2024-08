cinema a perugia

Debutta stasera a Perugia, al parco Aretino in via Petrarca (zona Pallotta) la rassegna di cinema “Gemelle sotto le stelle”: tre proiezioni, aperte da conversazioni con ospiti, per far conoscere la storia delle relazioni di Perugia con tre delle sei città gemellate. Alle 20.15 c’è la presentazione del gemellaggio con Potsdam e alle 21 la proiezione del film “Il Falsario - Operazione Bernhard“ di Stefan Ruzowitzky. Mercoledì 28 c’è il gemellaggio con Bratislava con il film “The Teacher“ di Jan Hrebejk, sabato 31 finale con la gemella Seattle e il film ‘Chronicle’ da Josh Trank. Organzzano Zenith e associazione Quartiere Pallotta con direzione artistica di Bruno Taburchi, ingresso libero.