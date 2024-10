Cimiteri Concessione di loculi, nuove tariffe. Si va dai 4mila euro per una durata di 40 anni

La Giunta comunale nell’ultima seduta ha stabilito le nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali a ‘persone viventi’ per una durata di 40 anni (a differenze delle altre concessioni che hanno una durata di trent’anni). L’anno scorso infatti fu modificato e integrato il regolamento cimiteriale con la possibilità di assegnazione di concessioni di loculi a viventi, prendendo atto della volontà manifestata dai cittadini di individuare la propria destinazione post mortem, provvedendo personalmente alla stipula della concessione e al relativo pagamento. La concessione riguarda i loculi di nuova costruzione e quelli presenti nel Cimitero di Città. Quanto alle tariffe di loculi trasversali, si va da un minimo di 4.007 euro (per un posto nella fila 5) a un massimo di 5.332 euro nella fila 1. Per i loculi longitudinali invece si varia da 4.401 euro a 5.850 (sempre a seconda della fila). Il regolamento prevede nel dettaglio che i loculi a viventi possono essere concessi a cittadini residenti nel Comune di Perugia, che abbiano compiuto 65 anni di età al momento della presentazione della domanda, che possono presentare istanza per sé stessi nonché per il proprio coniuge o parente entro il secondo grado, che abbia gli stessi requisiti. Il diritto d’uso della sepoltura è riservato solo ed esclusivamente alla persona del concessionario e non si possono concedere loculi a coloro che sono già titolari di concessioni di manufatti o aree in cimiteri ubicati nell’ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere. L’assegnazione avviene a seguito di graduatoria costituita mediante Avviso pubblico di assegnazione che verrà redatta secondo il criterio dell’anzianità: in caso di parità si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande.