"Cifre sbagliate sui fondi del Pnrr" Olimpieri: ’Progetti per 20 milioni Non per sei come dicono i Civici’

Conti sbagliati quelli sui finanziamenti del Pnrr ottenuti dal Comune di Orvieto. Il consigliere comunale di maggioranza Stefano Olimpieri (foto) contesta le cifre fornite dai Civici per Orvieto che avevano portato un attacco alla giunta Tardani sostenendo come i progetti che il Comune era stato finora in grado di finanziare con il Pnrr fossero ben al di sotto di quanto ottenuto da altri enti pubblici delle stesse dimensioni di Orvieto e corrispondenti a ’soli’ sei milioni e mezzo di euro. Olimpieri corregge queste cifre che "sono nella migliore delle ipotesi, frutto di errori di calcolo o di una classifica non aggiornata". I veri soldi ottenuti da Orvieto sono complessivamente attestati sui venti milioni di euro, dal momento che vanno conteggiati anche quelli, pur provenienti dal Pnrr, che la Regione ha deliberato di spendere per la realizzazione della Casa della salute all’interno dell’ex ospedale di piazza Duomo, struttura destinata ad essere sistemata. "Solo con i due progetti più rilevanti, il Centro per le politiche sociali di Orvieto Scalo (5,3 milioni) e la nuova scuola dell’infanzia di Sferracavallo (2,3 milioni), si supera la cifra di cui parlano i Civici alla quale si devono aggiungere i fondi ottenuti per l’efficientamento energetico, per servizi sociali, per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, per la digitalizzazione dell’ente-dice Olimpieri-ricordiamo che l’ex ospedale è stato messo in vendita attraverso quattro bandi, andati tutti miseramente deserti, a dimostrazione che il privato non ha minimamente avuto interesse a rilevare l’immobile". A qusti si devono poi sommare anche i finanziamenti per il miglioramento della strada dei Fori di Baschi. Anche in questo caso si tratta della stessa voce di finanziamento messa a disposizione dalla Regione, attingendo ai fondi europei. "L’unica lezione da prendere dai Civici – attacca Olimpieri – è quella di non ripetere gli errori fatti in passato da coloro che oggi li rappresentano e di cui ricordiamo ancora il flop della società Risorse per Orvieto, costato caro agli orvietani senza ricevere in cambio niente. Se per ottenere un pò di visibilità debbono pubblicare note stampa costruite su falsità, oltre a dare numeri a caso solo per sentirsi vivi, allora non si può non ribadire che sono civici per finta".

Cla.Lat.