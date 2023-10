Ciclismo, arriva la “Gran Premio Pretola“: "Gara di livello, che mette in luce l’Umbria"

Presentata l’edizione numero 68 del “Gran Premio di ciclismo Pretola“, riservato alla categoria eliteunder 23 a cura della ASD Tevere che si terrà sabato alle 12. Programma di spessore, con un tracciato di 126,5 km per 1.200 metri di solo dislivello positivo. Decisivi ai fini dell’assegnazione della corsa saranno i gran premi della montagna di Civitella d’Arna e via Eugubina, da ripetere rispettivamente per 7 e 6 volte. Sono stati inoltre inseriti 15 traguardi volanti, distribuiti nelle 5 tornate centrali di gara a Sant’Egidio, a Ponte Valleceppi e a Pretola. "Nei suoi oltre 70 di storia questa corsa - dice l’assessore Clara Pastorelli, presenti il presidente del Comitato Umbria della Federciclismo Massimo Alunni e il presidente dell’Asd Tevere Luciano Bracarda, – ha permesso di far conoscere e apprezzare il territorio anche in ambito nazionale incoronando, peraltro, atleti di livello fin dagli anni ‘50".