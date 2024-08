Ciak, si gira ’La terrazza’ a Perugia. Il cinema umbro si mobilita per il Lido

Ciak in pieno centro per l’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri che si mobilita per il suo tradizionale appuntamento alla Mostra di Venezia, il 2 settembre al Lido. Nei giorni scorsi è partito a Perugia il set per le riprese del teaser della miniserie thriller “La Terrazza”, diretto da Federico Menichelli e prodotto da Studio Lumière, società di produzione perugina (con Matilde Pennacchi, presidente, e Francesco Belladonna) e con una troupe di professionisti che rappresenta, in tutti i settori, una mappa del territorio e dei suoi tanti talenti. "In sfida – dicono – alla mancanza di un nuovo bando regionale dell’audiovisivo che tuteli, finalmente, anche i lavoratori umbri del settore".

Scritto e interpretato da un cast al femminile con protagoniste Barbara Bacci e Anita Tenerelli (anche co-sceneggiatrice), questo prodotto audiovisivo affonda le sue radici nel mistery e nell’horror anche se resta fortemente agganciato al “dato reale”. "Il regista Menichelli e la sua troupe hanno curato la scena con la massima attenzione al dettaglio mantenendo una coerenza tra il nostro progetto iniziale e gli sviluppi narrativi" racconta Ilaria Abate, la sceneggiatrice che insieme ad Anita Tenerelli ha sviluppato la storia di due donne, Emma e Noa, diverse e lontane soltanto in apparenza. Il loro è un legame mistico ancorato a temi attuali come la solitudine e la difficoltà di aprirsi. "La Terrazza nasce come metafora di un isolamento sociale sempre più evidente" dice Anita Tenerelli mentre Barbara Bacci sottolinea "il grande piacere di tornare in Umbria per lavoro. Già alcuni anni fa avevo girato due film, mi ero innamorata di questa regione fantastica, perfetta per un set".

Adesso si punta sulla straordinaria vetrina offerta dalla Mostra del Cinema di Venezia. "Ci prepariamo a presentare il progetto della miniserie al Lido, il 2 settembre – racconta Menichelli – confermando, per la sesta volta, la partnership con Antonio Lange e Mary Calvi della Hollywood Communication, spazio di comunicazione che quest’anno verrà realzzato nella storica location dell’Hotel Des Bains. Sarà un evento patrocinato dal Comune di Perugia e sostenuto dal Comune di Paciano, motivato a promuovere nuive produzioni cinematografiche". Insomma, sottolineano con orgoglio, "l’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri continua a rappresentare l’audiovisivo regionale con una rete locale strutturata e riconosciuta a livello nazionale".

Sofia Coletti