"Ci preoccupa la perdurante crisi dell’Ast"

"Preoccupati dalla perdurante crisi di Ast (nella foto), interesseremo della vicenda tutti i livelli politici e istituzionali, da quello locale al nazionale. Imbarazzante la scarsa presenza del sindaco di Terni su una questione fondamentale per la città". Così il segretario provinciale Lega Terni, David Veller. "A quanto si apprende, lo stabilimento dovrebbe fermare la produzione per circa un mese (tre settimane circa a cavallo della fermata di ferragosto ndr), complice il caro energia che impedisce il rilancio del settore metalmeccanico e siderurgico italiano – prosegue Veller –. Lo stop degli impianti e il ricorso alla cassa integrazione ordinaria sono segnali da non sottovalutare, così come va data la massima rilevanza alla lettera che il Gruppo Arvedi ha inviato a ministri, sottosegretari, sindacati e alla governatrice Tesei, sottolineando come Ast stia pagando l’energia due volte il valore dei suoi concorrenti. Sulla vicenda chiederemo il massimo impegno dei nostri rappresentanti in Regione Umbria e al Governo nazionale affinché si arrivi alla definizione di un accordo di programma che confermi il ruolo centrale del sito ternano". "Priorità è salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali e garantire il rilancio di una delle più importanti realtà produttive del territorio nel rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini _ continua la Lega _. Siamo certi che il ministro Adolfo Urso riprenderà in mano la vicenda"