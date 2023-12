’Christmas world’. Tra gli ospiti c’è la Filarmonica Lama

SAN GIUSTINO - L’associazione Filarmonica Lama con le sue majorettes domenica 17 sarà al "Christmas world" di Roma, per allietare il pomeriggio di questo grande parco-evento con la sua musica e le coreografie. Il "Christmas world" è il villaggio di Natale più grande d’Europa allestito nello storico parco di Villa Borghese a Roma, un percorso espositivo di 50 mila metri quadrati che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Ed è proprio lungo le vie di questo allestimento natalizio -che celebra le città del mondo e il Natale- che la banda e le majorettes di Lama sfileranno in parata nel primo pomeriggio con gli altri artisti presenti: Si tratta di un’esperienza importante per il gruppo lamarino, perché avrà modo di esibirsi di fronte a migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero, portando ancora una volta in alto il nome di Lama e della Valtiberina.