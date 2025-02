Chiusura del Formula. C’è il ricorso al Tar

Depositato ieri mattina al Tar il ricorso presentato dalla discoteca Formula interessata dalla chiusura per un mese, su disposizione del questore (per ragioni di pubblica sicurezza).

Nel ricorso i gestori - tramite il legale David Cerrini - hanno analizzato tutti gli eventi che sono stati oggetto di contestazione, evidenziando la loro versione dei fatti. La chiusura ha acceso un caso in città anche perché coincide con il periodo dei veglioni rionali e delle feste di carnevale: a tal proposito stamani si svolge l’incontro tra il sindaco e le società rionali che organizzano i tradizionali veglioni.

Sul caso ieri è intervenuto, con una nota firmata dal segretario Francesco Algeri Rignanese, anche Fratelli d’Italia che esprime solidarietà alle società rionali, ma pretende "che sia fatta luce sulle responsabilità dell’amministrazione comunale in materia di sicurezza. La situazione è tale da mettere in discussione la serenità della vita comunitaria, della libertà di aggregazione e della continuazione delle nostre tradizioni. Se da una parte il questore non ha potuto far altro che constatare una situazione degenerata è di tutta evidenza che le politiche del Comune succedutesi nel corso degli anni hanno portato a questo punto...".