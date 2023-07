Chiusi due barber shop irregolari a Terni: denunciati i titolari

Raffica di controlli nell’ultima settimana nelle attività di acconciature e barber shop. Le verifiche sono state condotte dai carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni, in collaborazione con il comando provinciale. In due di queste attività, gestite da cittadini extracomunitari di origine asiatica, i militari hanno ravvisato importanti violazioni e hanno denunciato entrambi i titolari degli esercizi commerciali. Le gravi mancanze contestate sono relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione, nonché la presenza di un lavoratore “in nero” che è stata sanzionata amministrativamente. Per entrambi i barber shop è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Oltre alle denunce, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e ammende per complessivi 18mila euro. In un’analoga operazione ispettiva volta al controllo di un cantiere edile per il restauro di edificio privato nella prima periferia di Terni, i carabinieri hanno rilevato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e denunciato il titolare dell’impresa, sanzionato poi per 10mila euro. A carico dell’impresa anche la sospensione del cantiere.