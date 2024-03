Chiude da oggi l’ufficio postale di Mocaiana fino al 29 maggio

GUBBIO – Chiude da oggi per riaprire il 29 maggio l’ufficio postale di Mocaiana, interessato, come comunica Poste Italiane, da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. È inserito infatti nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digital”, finalizzato anche al superamento del digital divide. “Durante il periodo dei lavori – si legge nel comunicato – Poste Italiane garantirà ai cittadini di Mocaiana la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Gubbio, in Via Cairoli 11” nel rispetto degli orari in vigore. Nella sede è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24 per i prelievi e le operazioni consentite. A partire dal 23 Marzo, sempre a Gubbio, cin sarà uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza non consegnata e operazioni radicate all’ufficio di Mocaiana Stazione. La notizia della chiusura ha provocato a Mocaiana notevoli preoccupazioni ed una certa mobilitazione espresse dalle sollecitazioni rivolte a Poste Italiane.