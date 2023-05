Chilometri a piedi per salvare il papà: premiato Sebastiano, otto anni

PACIANO – Ha salvato il papà che si era sentito male in mezzo al bosco. Si era fatto coraggio camminando da solo per alcuni chilometri, in cerca di soccorsi. Per questo suo gesto. coraggioso ed eroico Sebastiano Guazzeroni, cittadino di Paciano di appena otto anni ha ricevuto un encomio dal sindaco Riccardo Bardelli a nome di tutto il consiglio comunale. "Per la maturità e il coraggio dimostrato nel cercare e trovare soccorso al padre vittima di un malore percorrendo da solo chilometri di strada nel bosco": questa la motivazione. Presente alla cerimonia anche il padre Paolo, visibilmente commosso e ancora incredulo per quanto accaduto lo scorso febbraio quando, durante una passeggiata al Monte Petralvella in compagnia del figlio, lo ha visto dimostrare grande lucidità e sangue freddo quando lui ha accusato un grave malore e il bambino ha preso in mano la situazione. Sebastiano infatti, senza perdersi d’animo, si è messo immediatamente alla ricerca di soccorsi percorrendo alcuni chilometri di sentiero. Un’azione cheha salvato la vita al papà.