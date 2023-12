chieste le condanne

FOLIGNO Dai quattro anni e tre mesi, ai quattro anni e sei mesi: queste le condanne richieste dal pubblico ministero per i quattro imputati in relazione alla rissa in discoteca nel 2018. Di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Spoleto, Silvia Festa, ieri si è tenuta l’udienza di discussione del procedimento per i fatti di quel luglio 2018 presso la discoteca Mesa Verde, sfociati nell’aggressione di due ragazzi. Terminata l’istruttoria dibattimentale, il pm ha richiesto le condanne dei quattro imputati. Hanno concluso le parti civili rappresentate dagli avvocati Elena Torresi e Giovanni Picuti, mentre i difensori degli imputati, gli avvocati Daniela Paccoi, Guido Bacino e Carla Pennetta, interverranno all’udienza del 19 gennaio prossimo.

In quella discoteca uno degli aggressori si era sentito urtare da qualcuno alle spalle e quella collisione involontaria aveva poi fatto scattare l’ira di uno degli imputati che aveva iniziato a spintonare l’aggredito, fino a dargli un pugno insieme ad un altro. La rissa era poi proseguita all’esterno del locale quando la vittima, che stava parlando con due suoi amici, era stato raggiunto dai quattro aggressori. Il pestaggio era stato poi interrotto dall’intervento dell’addetto alla sicurezza del locale.