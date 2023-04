chiede 200mila euro all’attrice

La parte offesa ha chiesto un risarcimento di 200mila euro per le conseguenze patite e le spese sostenute per le cure e la riabilitazione. Cifra che la diretta interessata, l’attrice Laura Chiatti, ritiene di non dover sborsare alla donna che, nel 2018, sarebbe stata investita nel parcheggio dell’ospedale di Perugia. Secondo quanto ricostruito, mentre la vittima si stava recando alla fermata dell’autobus, sarebbe stata urtata in retromarcia dall’attrice. Il procedimento penale si è concluso con l’archiviazione, in sede civile ieri si è svolto il processo con trattazione scritta. Le parti hanno depositato le loro conclusioni in attesa della decisione del giudice.