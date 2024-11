Chiara Becchimanzi alla Sala dei Notari con “Beata Ignoranza”

“Comìc Club“, il primo format di stand-up comedy in Umbria prosegue dopo i successi con Pota Boyz e Michela Giraud e domani alle 21 fa tappa alla Sala dei Notari. Protagonista è Chiara Becchimanzi (nella foto) con “Terapia Intensiva - Beata Ignoranza”, ultimo capitolo della trilogia psicologica della comedian, dopo “Terapia di gruppo” e “Terapia d’urto - Dio Patria e Famiglia”. "Perché – racconta l’artista – chi sa di non sapere è saggio, ma chi non sa di non sapere è beato. Beata l’ignoranza che non si fa domande, che crede a ciò che vuole, che ha paura di ciò che non conosce e odia chi non è d’accordo".

Chiara Becchimanzi è attrice, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera, attivista, progettista culturale e chi più ne ha più ne metta: "in un mondo che ci vuole dividere in nicchie, appiattite negli interessi e nelle competenze", lei rivendica "fortemente il diritto alla complessità e a essere tante cose tutte insieme, fuggendo le categorizzazioni, soprattutto se sembrano etichette". Prevendite sul circuito TicketItalia.