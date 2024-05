Che impresa al "Liberati". Piegato il forte Catanzaro

TERNANA

1

CATANZARO

0

TERNANA (3-5-1-1): Vitali, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti (28’ st Viviani), Carboni (21’ st Dionisi), Distefano (37’ st Zoia), Pereiro (28’ st Raimondo). A disp.: Franchi, Novelli, Bonugli, Sorensen, De Boer, Labojko, Ferrara. All. Breda

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Situm (47’ st Verna), Scognamillo, Antonini, Veroli, Oliveri (24’ st Miranda), Petriccione, Pontisso (24’ st Pompetti), Vandeputte (14’ st Stoppa), Biasci, Iemmello (14’ st Donnarumma). A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Brignola, Rafele, Viotti. All. Vivarini

Arbitro: Fourneau di Roma

Marcatore: 34’ st Distefano

Note: Spettatori 6.136 (639 ospiti). Ammoniti: Casasola, Vandeputte, Petriccione, Pontisso. Angoli: 3 a 3. Recupero: 0’ e 5’

La Ternana torna alla vittoria in casa dopo un mese e mezzo, battendo di misura il lanciatissimo Catanzaro con una splendida rete di Filippo Distefano il quale ha riacceso le speranze nella salvezza delle Fere che potrebbe materializzarsi anche senza passare per i play-out. Il giovane attaccante è stato schierato da Breda titolare al fianco di Pereiro e la scelta è stata ripagata con la rete che ha fruttato tre punti d’oro. La svolta della partita al 34’ della ripresa e Distefano non ha fallito la grossa opportunità capitatagli tra i piedi, depositando la palla in rete sul secondo palo con una conclusione in area dopo aver sfruttato la deviazione di un difensore sull’assist di Dionisi. Breda ha cambiato molto rispetto alla trasferta di Bolzano. Non c’è stato, infatti, unicamente lo schieramento a sorpresa di Distefano in attacco, perché Casasola è stato arretrato sulla linea della difesa mentre Favasuli è andato sulla fascia destra e Carboni è tornato titolare su quella opposta, con Faticanti in mediana. Le Fere non hanno mai corso grossi pericoli e nel secondo tempo hanno provato a spingere con maggiore convinzione riuscendo nell’impresa di conquistare una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Il Catanzaro ha iniziato bene e al 6’ Vitali si è dovuto distendere sulla propria destra per respingere una punizione insidiosa di Vandeputte. Poco dopo (8’), però, Carboni con un colpo di testa in area ha impegnato Fulignati alla deviazione sopra la traversa su cross di Pereiro. L’uruguaiano si è rifatto vivo al 36’ con un tiro pericoloso dal limite deviato in angolo da un difensore. Nella ripresa, al 16’, Fulignati ha respinto col piede un’incornata ravvicinata di Distefano e la Ternana si è dovuta accontentare di un angolo. Poi (19’) Pereiro ha spedito di poco sopra la traversa su punizione da fuori area, mentre al 23’ e al 25’ lo stesso Pereiro e Luperini hanno concluso debolmente. La Ternana ha continuato a spingere e dopo un’occasione incredibilmente sciupata da Raimondo alla mezzora, ha trovato con Distefano la rete della vittoria. Per la salvezza sarà fondamentale lo scontro di venerdì in casa della retrocessa Feralpisalò, nell’ultimo turno della regular season.