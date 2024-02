Che emozione! La magia senza tempo del cinema

Dopo il periodo della pandemia in cui non abbiamo avuto la possibilità di frequentare luoghi di aggregazione come il cinema e il teatro, finalmente dallo scorso anno, grazie alla scuola, abbiamo avuto l’opportunità di ritornarvi. Recentemente, il cinema è entrato in forte crisi anche a causa delle piattaforme di streaming online, con cui non se ne coglie la magia. Infatti, se si assiste alla visione di un film sul grande schermo, si è parte della storia, che porta a sperimentare emozioni trasmesse e vissute dai protagonisti. Quando ti senti partecipe, i personaggi riescono a trasmetterti i loro stati d’animo e finisci per immedesimarti. In particolare, abbiamo assistito a tre film, tutti riguardanti la Shoah: Anna Frank e il diario segreto, L’ultima volta che siamo stati bambini e One Life. Anna Frank e il diario segreto, film d’animazione, si sofferma molto sul valore della memoria, che va incarnato quotidianamente da tutti. L’ultima volta che siamo stati bambini racconta di come il valore dell’amicizia vada oltre le diversità e, soprattutto, le diverse ideologie. One Life, infine, narra di come i veri cambiamenti partano dai piccoli gesti, dalle persone comuni, come Nicholas Winton, che salva 669 bambini ebrei a Praga, portandoli in Inghilterra, perché “Chi salva una vita, salva il mondo intero”. Tornare al cinema dopo questo lungo periodo è stata un’esperienza unica e indescrivibile, specialmente guardando questo genere di film.