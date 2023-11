"Che c’entra Ast con le polveri sottili?". Pastura contro Aniello

TERNI "Nella presentazione delle ordinanze sulla qualità dell’aria da parte dell’ assessore all’ ambiente Mascia Aniello, sono state dette delle imprecisioni", così il consigliere comunale Roberto Pastura (FdI). "Affermare che le polveri sottili sarebbero causate dall’ inquinamento industriale e’ una castroneria che non ha alcun fondamento scientifico e che dimostra il perdurare di un approccio ideologico e populista - sottolinea Pastura –. Ma se così fosse perché il sindaco non emette un’ordinanzanei confronti di Ast? Forse perché il populismo non ha alcun fondamento amministrativo?". "Secondo le evidenze scientifiche le polveri sottili (Pm10) derivano principalmente dal riscaldamento domestico e dai motori delle auto e solo in parte dai processi industriali – continua Pastura – . Discorso diversoper le polveri pesanti che hanno una forte caratterizzazione nei siti industriali quale e’ quello di Terni, così come di tutte le città industriali del mondo. Dire che il tema dell’ inquinamento si risolve “bastonando” Ast, e’ come dire che la causa degli incidenti stradali si risolve con l’eliminazione delle auto"