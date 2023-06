Cerimonia Ottanta nuovi cittadini italiani Emozioni al giuramento nella Sala dei Notari

La città festeggia 80 nuovi cittadini italiani. Ieri mattina la Sala dei Notari ha infatti ospitato la cerimonia di giuramento di 80 stranieri che hanno così acquisito la cittadinanza italiana. Un evento ricco di emozioni e di grande partecipazione collettiva che il Comune ha voluto simbolicamente inserire nell’ambito delle celebrazioni del XX Giugno, la “Festa Grande“ della città, "a conferma della valenza che il giuramento pubblico riveste per voi e per la nostra istituzione" ha detto ai presenti l’assessore ai servizi civici Edi Cicchi che ha parlato di un momento importante che arriva a compimento di un percorso lungo e complesso.

L’assessore ha però ricordato che l’acquisizione della cittadinanza libera e piena è relativamente recente anche per il popolo italiano, frutto del sacrificio di molti giovani che, durante la seconda guerra mondiale, sacrificarono le loro vite per il bene collettivo perché l’Italia diventasse un paese democratico ed indipendente.

l’assessore ha poi spiegato il significato dei simboli che ornano la fascia tricolore, quindi la cerimonia è proseguita con la proiezione di un video che ha illustrato la Costituzione e le vicende che hanno condotto alla sua approvazione e con l’inno d’Italia cantato da tutta l’assemblea. Infine i nuovi cittadini italiani hanno pronunciato il giuramento di rito, "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato“ e sottoscritto il documento ufficiale insieme all’assessore Cicchi.

In base alle norme vigenti, ci sono due tipologie di concessione della cittadinanza italiana, per matrimonio e per residenza. 9).

L’istruttoria della pratica è gestita dall’ufficio cittadinanza della Prefettura di Perugia.