Cerimonia di consegna dei “baschi verdi” a Orvieto: 45° corso ordinario e 11° corso straordinario

Nella caserma “Monte Grappa”, sede della Scuola addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia conclusiva del 45° corso ordinario e dell’11° corso straordinario di specializzazione “Antiterrorismo e Pronto Impiego”. Alla presenza del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino, del Comandante della Legione Allievi, Generale di Brigata Marco Lainati, i neo “baschi verdi” hanno solennemente vestito il caratteristico copricapo, indossato dal personale del Corpo a cui sono affidati particolari compiti di carattere operativo. La cerimonia ha avuto, quali momenti di particolare solennità, e a suggello dell’intenso impegno addestrativo, la consegna del “basco verde” ai militari primi classificati dei due corsi da parte del comandante in seconda e del comandante della legione allievi e, in successione, agli altri militari da parte dei loro parenti, i quali, inserendosi nello schieramento, hanno calzato direttamente il basco verde ai propri familiari.

Il generale ha sottolineato l’operatività e la specificità del comparto, sia nella normale attività d’Istituto, che nei contesti più difficili, quali quelli connessi alla lotta alle mafie ed al terrorismo, ed ha evidenziando l’eccellente grado di preparazione fornita dal quadro docenti-istruttori della Scuola di Orvieto, non solo durante la frequenza del Corso, ma anche nel prosieguo grazie ai ciclici aggiornamenti che consentono di mantenere i militari costantemente aggiornati e fisicamente efficienti, al fine di poter adempiere al meglio ai compiti istituzionali loro affidati.