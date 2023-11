Cerimonia all’Ara Pacis e riconoscimento “Città di Perugia“

Le cerimonie in programma oggi per celebrare la Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate: alle 11 all’Ara Pacis di via Masi deposizione di una corona di alloro. Alle 12 nella sala dei Notari sarà conferito il premio Città di Perugia, assegnato con cadenza biennale a uffici e persone appartenenti a Esercito, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco. Un modo per riconoscere i meriti di coloro che si sono distinti per atti di solidarietà, sacrificio e altruismo nell’espletamento delle proprie funzioni.