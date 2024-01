Ceri piccoli, Andrea Orsini sarà il Capodieci di San Giorgio

GUBBIO – È Andrea Orsini, appartenente alla “manicchia” di Semonte, il capodieci del cero piccolo di San Giorgio per il 2024, a cui la Famiglia dei Sangiorgiari ha augurato un caloroso in bocca al lupo per questo primo piccolo ma nello stesso grande passo del suo percorso ceraiolo. Il capocetta, che il 2 giugno lo accompagnerà in tutte le operazioni, è Emiliano Fiorucci. Il giovanissimo Andrea è stato estratto a sorte dal bussolo, in cui erano inseriti anche i nomi di Emiliano Fiorucci e Daniele Castellani, nel pomeriggio di domenica 28 gennaio nella cerimonia che si è svolta nella Taverna di via Cristini.

Si completa così la triade sangiorgiara dei capodieci per il 2024, insieme a Simone Martini della “manicchia” di San Pietro per la Festa del 15 maggio e a Daniele Giombini della “manicchia” di Padule per i Ceri Mezzani.

Tutti e tre verranno ovviamente festeggiati e incoraggiati dal popolo sangiorgiaro il prossimo 3 febbraio, quando al Park Hotel ai Cappuccini si svolgerà il tradizionale “Veglionissimo dei Sangiorgiari”.