Ceri Mezzani, i santantoniari scelgono Sannipoli capodieci

GUBBIO – Si sono chiuse sabato pomeriggio le proclamazioni dei capodieci per la Festa dei Ceri Mezzani del 2024. Nella taverna di via Fabiani, alle ore 18 di sabato 24 febbraio, si sono infatti riuniti i giovani ceraioli santantoniari (come da tradizione, dopo il “vejone” che chiude il carnevale ceraiolo) per eleggere chi li guiderà nel corso della Festa del prossimo 19 maggio.

La scelta è stata semplice, data l’unica candidatura arrivata: quella di Pietro Sannipoli, classe 2001 appartenente alla manicchia interna, che è stato eletto all’unanimità come capodieci del cero mezzano di Sant’Antonio per l’anno 2024. Ma certamente non è mancata l’emozione dello stesso Sannipoli e di tutti coloro che erano presenti.

"“Ringrazio tutti i ceraioli della manicchia interna e di quella esterna, siamo molto legati da vera amicizia", ha detto Pietro, visibilmente emozionato dopo l’acclamazione. "Ringrazio anche mio padre Cesare, che mi ha insegnato che il Cero unisce".

Ad accompagnarlo durante la Festa sarà il capocetta Matteo Monacelli. Si chiude così il terzetto di capodieci per la Festa dei Ceri Mezzani del 2024, dopo l’elezione di Riccardo Ciacci della manicchia di Sant’Agostino per Sant’Ubaldo e di Daniele Giombini della manicchia di Padule per San Giorgio. E Gubbio si prepara alla sua meravigliosa, grande Festa.