Ceri, i Capodieci già pronti. Ecco i primi protagonisti della festa del 15 maggio

Ed "election day" fu. Quella di ieri era uno degli appuntamenti più importanti ed attesi in vista del prossimo 15 maggio, dove la gioia e l’espressione popolare degli eugubini raggiunge il massimo livello. È stata, dunque, una domenica di scelte per la popolazione ceraiola eugubina, con i ceraioli di tutti e tre i ceri che hanno scelto il primo capodieci per la ormai prossima Festa dei Ceri 2025.

La giornata è partita alla mattina, con i Santubaldari e i Sangiorgiari che si sono riuniti nelle rispettive taverne per eleggere il capodieci di brocca. Le operazioni, nella taverna di via Ubaldini, sono partite già dalle 9:30 e terminate intorno all’ora di pranzo. I candidati, entrambi provenienti dalla manicchia delle Case Popolari, erano Giuseppe Piccioloni e Francesco Biancarelli: a spuntarla è stato il primo con 477 preferenze a 407, che aggiunti alle 36 nulle o bianche vanno a completare i 920 votanti totali.

Per San Giorgio, invece, si trattava di una "sfida" a tre tra i ceraioli della manicchia di Semonte Giuliano Baldelli, Alain Orsini e Luca Pascolini. Ancora più ridotto, in questo caso, il divario: Baldelli vince con 418 preferenze, seguito a ruota da Orsini (414) e un più staccato Pascolini a 74 preferenze (14 nulle e 16 bianche per 938 votanti totali.

Per il cero di Sant’Antonio si è dovuto invece attendere il tardo pomeriggio: nel "duello" tra Mattia Martinelli e Andrea Pellegrini l’ha spuntata il primo per 466 a 328 voti, con 37 schede bianche o nulle per 831 votanti totali. Ora, dunque, è completa la "rosa" dei protagonisti del prossimo 15 maggio: il capodieci dei ceraioli di Sant’Ubaldo sarà Giuseppe Piccioloni, per San Giorgio ci sarà Giuliano Baldelli e per Sant’Antonio Mattia Martinelli. L’attesa si accorcia sempre di più, Gubbio è pronta alla grande Festa.

