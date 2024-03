Il centrosinistra non vuole Italia Viva. Battuta d’arresto per l’allargamento della coalizione progressista alle componenti centriste che avevano manifestato l’intenzione di unirsi al progetto. Il riferimento è ai gruppi che si riconoscono in Foligno24, ovvero Azione, Italia viva e +Europa. Il problema sussiste solo su Italia Viva, il cui simbolo non è stato accettato se palese e accostato a quello degli altri soggetti politici in coalizione. Nessun problema per gli altri, le cui ‘insegne’ verrebbero inglobate in quelle generali di Foligno24 (sul modello di Pensa Perugia a sostegno della Ferdinandi). Da capire dunque se e come questo genere di ostacolo sarà superato. Intanto la campagna elettorale va avanti. Il candidato del centrosinistra Mauro Masciotti ha reso noto che sarà fermo per un pit stop in ospedale. Ma intanto il suo schieramento ha annunciato la presenza del primo big: Stefano Bonaccini. Il presidente del Pd sarà in Umbria martedì per un tour elettorale nelle principali città al voto e sarà a Foligno alle 17.30 al Teatro San Carlo. Le macchine elettorali sono pronte e operative. Sono spuntati i primi manifesti anche nel quartier generale scelto dal sindaco uscente Stefano Zuccarini, all’incrocio tra via XX settembre e via di piazza del Grano. Enrico Presilla ha organizzato invece per il 5 aprile alle 17,30 al Museo diocesano l’evento ‘Progettare il futuro: prevenzione e sicurezza’.