Centrodestra, primarie per il candidato sindaco

GUALDO TADINO - Il cammino in vista delle elezioni di giugno è avviato con l’individuazione dei candidati sindaci. Nel centro-sinistra, Massimiliano Presciutti, che sta per chiudere il secondo mandato consecutivo, si ripropone alla guida del Comune; e domani, alle 15, nella via G. Pascucci, inaugura la sede del suo comitato elettorale, proponendo logo e slogan. Fabio Pasquarelli, già presidente del Consiglio comunale, assessore e vicesindaco, attivissimo nell’associazionismo, guiderà una o più liste civiche: è sostenuto da "Azione", perché propone "obiettivi importanti e concreti, primo fra tutti quello di creare una proposta trasversale capace di unire tutte le energie della città"; con lui si è schierata anche "Umbria civica". Sul fronte del centrodestra c’è una triade di nomi (nella foto): la candidatura di Erminio Fofi, ex amministratore nella Giunta di Morroni, è stata ufficializzata da Forza Italia lunedì sera; Gianluca Pennoni, nuovo alla politica, ben conosciuto ed apprezzato per i trascorsi sportivi e per i successi imprenditoriali, guida la lista civica "Rinascita"; Simona Vitali, già assessore della Giunta Morroni, è stata indicata da Fratelli d’Italia e dalla Lega. Uno di loro rappresenterà tutto il centrodestra: verrà scelto con le "primarie", programmate per il 7 aprile, nella sede del cva del Biancospino, con seggio aperto ai gualdesi dalle 8 alle 20,30. A.C.