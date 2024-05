Centro storico tra Vespe e street food

CITTÀ DI CASTELLO – Una carovana di vespisti per "La tortuosa" e cibo di strada coi sapori della Puglia: quella di oggi è una giornata tutta da vivere nel centro storico con gli eventi di "Aspettando…Estate in città". Un’invasione di Vespe impegnate nella rievocazione storica de "La tortuosa", con i soci del Vespa Club tifernate protagonisti della riedizione di una delle prime competizioni su due ruote della storia, valevole come tappa del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche. Per l’occasione arriveranno appassionati da tutto il centro Italia. Piazza Gabriotti, con il palazzo comunale, sarà punto di riferimento per la partenza, l’arrivo e le premiazioni della manifestazione. L’evento inizierà con il raduno dei partecipanti alle ore 7.30 e si articolerà su un itinerario di circa 52 chilometri lungo la vallata, con prove di regolarità sotto la direzione sportiva del Vespa Club d’Italia e dei giudici di gara della Federazione Italiana Cronometristi. In piazza Fanti c’è invece "Puglia & More" omaggio allo street food con specialità tipiche, (orecchiette alle cime di rapa, bombette, panzerotti, puccie ripiene, pasticciotti, ma anche braceria, pasta all’amatriciana e alla carbonara, arrosticini, accoglieranno i buongustai, che potranno assaggiare anche una ricca selezione di birre artigianali). Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 11 alle ore 24 e si potrà mangiare accomodandosi nei tavoli a servizio dell’area ristorazione o passeggiando nelle vie e nelle piazze della città. Dalle ore 11 la degustazione delle tipicità pugliesi sarà accompagnata dall’animazione per bambini, con divertenti mascotte che si esibiranno in piazza.