Centro storico, i nodi della sosta Smantellato il parcheggio Pellini Ma il "multipiano" non tornerà

"La Nuvola si materializza. Da idea, si trasforma in progetto. E in un paio di settimane (al massimo) sarà pronto il bando per la progettazione definitiva della struttura che, ormai è certo, sorgerà su via Pellini, nel piazzale della Cupa. Un’opera che realizzerà Sipa investendo la bellezza di circa venti milioni di euro". Così raccontava La Nazione nell’edizione del 5 gennaio 2006. Un tempo infatti si parlava de La Nuvola struttura che avrebbe dovuto ospitare uffici e negozi sarebbe dovuta essere realizzata al posto del parcheggio in via Pellini. Progetto avveniristico che fu presentato ai tempi del sindaco Renato Locchi e che per motivi diversi rimase in uno dei cassetti di Palazzo dei Priori. Più volte negli anni si è parlato di potenziare quel posteggio, una delle più importanti porte di accesso all’acropoli: solo tre anni fa l’amministrazione comunale ha infatti rifatto ex novo le scale mobili che spuntano in fondo a via dei Priori. Ma non va scordato che quel parcheggio è in gestione esclusiva di Saba, non fa parte di quelli in convenzione con il Comune. E il "pallino" è quindi in mano alla società dei parcheggi. Che dopo anni e anni di attesa ha deciso di smantellare la struttura multipiano inagibile da tempo. Si concluderanno infatti a fine mese i lavori di smontaggio del secondo piano.

Entro fine mese sarà quindi rimosso il "fast park", ovvero la struttura del secondo piano chiusa da anni a causa di diversi problemi. Per quanto riguarda però la riqualificazione vera e propria della struttura bisognerà attendere ancora diversi mesi. Saba deve infatti presentare il nuovo progetto di riqualificazione. Al momento è però previsto un intervento "minimal": a quanto pare insomma non ci sarà un multi livello, ma semplicemente uno spazio unico al livello della strada.

M.N.