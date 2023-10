Centro medico “Giulio Loreti“. Vent’anni di ricerca e solidarietà

Risale al 4 ottobre del 2003 il Centro medico “Giulio Loreti“ e da allora la qualità della vita a Campello sul Clitunno è notevolmente migliorata, perché i residenti (non tutte le fasce di reddito) possono usufruire gratuitamente dei servizi sanitari messi a disposizione. Un Centro medico gestito dalla Fondazione onlus Giulio Loreti, che nell’arco di questi vent’anni è divenuto un importante punto di riferimento per tutta l’ara compresa tra Foligno e Spoleto e più in generale per l’Umbria. "L’obiettivo è permettere al paziente di curarsi – afferma la direttrice Raffaella Bartesaghi –, se non possiamo farlo noi lo aiutiamo a trovare una soluzione". Non un Centro medico in concorrenza con la Usl, ma una struttura di sostegno che da sempre applica la politica di tariffe accessibili e che soprattutto negli ultimi anni è divenuta un’importante alternativa alla sanità pubblica, alle prese tra gli altri problemi con quello delle liste d’attesa. A testimoniare il successo dell’attività ventennale della Onlus, oggi presieduta da Olga Urbani, cavaliere del lavoro, sono i numeri: ad oggi la Fondazione ha al suo attivo numerosi progetti sanitari e sociosanitari, dal 2003 ha effettuato oltre 12.500 visite gratuite e 2518 trasporti gratuiti (per persone non autosufficienti o privi di una rete familiare che necessitino di raggiungere luoghi di cura) avvalendosi di un gruppo di 8 volontari e, grazie al Poliambulatorio Specialistico, può contare su oltre 55 medici e 40 specialità mediche.

Sono diverse le attività della Fondazione: la Farmacia Loreti, il Poliambulatorio Specialistico , l’Ambulatorio Veterinario, il Centro di Salute di Campello sul Clitunno, il Centro Heta per Anoressia, Bulimia e Disturbi dell’Alimentazione, una Palestra polifunzionale ed altro. Il Centro medico oggi offre visite mediche generiche, visite mediche specialistiche, diagnostica, mammografie a cui si aggiunge il nuovissimo servizio di chirurgia generale, vascolare e ortopedica. Non solo cura, ma anche attività di indirizzo e consigli su come muoversi per affrontare casi di affezioni gravi o particolari. "C’è una corda che vibra in tutti noi, che mantiene vivo il ricordo di Giulio Loreti e ci dà la carica per proseguire in questo cammino. Non smetteremo mai di suonare quella corda. La musica che produce infonde coraggio ed è un inno alla vita". Con questa frase Sandro Loreti e la famiglia vogliono celebrare i 20 anni di attività e venerdì è prevista una festa alla presenza di autorità, medici e volontari.

D. M.