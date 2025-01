Centro di raccolta Tsa. Il taglio del nastro

Inaugurato a Castiglione del Lago il rinnovato centro di raccolta Tsa in località Stazione. I lavori per la "manutenzione straordinaria con implementazione dei presidi ambientali" hanno interessato la riorganizzazione dell’area di raccolta e la realizzazione delle nuove strutture destinate al funzionamento del centro stesso, oltre alla sua illuminazione e all’adeguamento della segnaletica stradale. L’intervento ha interessato complessivamente risorse per 400mila euro.

"Con grande soddisfazione, riapre la ricicleria del capoluogo. Sono stati anni difficili perché non è stato un percorso burocratico facile, ma anche grazie a Tsa si riattiva questo servizio importante per Castiglione del Lago e per i castiglionesi. Senza dimenticare che le riciclerie attive sono: questa e quella in località pineta. Non posso che ringraziare Tsa per l’attenzione rivolta a Castiglione del Lago, il nostro rapporto nei prossimi anni continuerà ad essere finalizzato a migliorare sempre di più il servizio ai cittadini": così il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico.

"Sono molto orgoglioso del fatto che la mia prima uscita ufficiale da presidente della Tsa coincida con questa inaugurazione. Questo è un centro che meritava la riapertura e per il quale abbiamo fatto interventi importanti che cubano circa 400mila euro e che la squadra di Tsa ha seguito in maniera egregia. Ringrazio l’ex presidente Cristian Betti". Questo il commento del presidente di Tsa, Federico Malizia.

Il consigliere delegato Alessio Lutazi spiega i dettagli dell’intervento: "i lavori di manutenzione e di adeguamento normativo del centro di raccolta in località Stazione sono stati importanti. Hanno riguardato il rifacimento complessivo dell’intero centro fino alla nuova accettazione con la bilancia di pesa e la casetta mono operatore. E ancora, il sistema di videosorveglianza e di illuminazione esterna, il rifacimento della pavimentazione, dell’impianto di raccolta delle acque. Interventi che vanno nell’ottica che sta seguendo sempre Tsa di ammodernare i propri impianti".

È la ricicleria numero 11 di quelle gestite da Tsa, Castiglione del Lago in particolare, tra i 9 da noi serviti, è il comune con il più alto valore di raccolta differenziata, siamo prossimi al 75% ormai da un paio di anni.