Centro addestramento unità cinofile, via all’iter per lo spostamento

CASTIGLIONE DEL LAGO - È iniziato, su proposta della Guardia di Finanza, l’iter per lo spostamento dello storico centro allevamento e addestramento cani dell’unità cinofila che oggi ha sede sul lungolago. Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale di un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza si avvia l’iter per soddisfare le esigenze delle nuove soluzioni logistiche infrastrutturali delle fiamme gialle, precluse nell’attuale sede per motivi logistici e di impossibilità di espansione. Un protocollo che impegna il Corpo, il Comune, l’Agenzia del Demanio e il Provveditorato delle Opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture a cui sarà affidata la fase progettuale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. Il Comune metterà a disposizione per la realizzazione del centro addestramento l’area dell’ex depuratore in località Bonazzoli impegnandosi a realizzare alcune opere, mentre riceverebbe in permuta una porzione di area demaniale con sovrastante hangar destinata ora ad addestramento, per realizzare opere sul lungolago.