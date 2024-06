Centri estivi, c’è già il tutto esaurito. Quasi mille iscritti in una settimana

In 10 giorni, dal 27 di maggio, le prenotazioni hanno quasi raggiunto il tutto esaurito, superando le 900 adesioni settimanali, con un trend in accelerazione, al ritmo di 160 ogni turno su un massimo di 180 a disposizione, che procede spedito verso la vetta delle mille adesioni a settimana. Si parte il 17 di giugno. Numeri che sono stati resi noti ieri mattina nel corso di una conferenza stampa per presentare l’offerta 2024 dei centri sportivi estivi Polisport con il marchio Educamp del Coni.

Restano pochi posti disponibili per giugno e luglio, qualche disponibilità in più per il mese di agosto. Il Comune e i promotori dei centri estivi sportivi ribadiscono l’offerta a 360 gradi con la possibilità di partecipare assicurata ai bambini con disabilità. Tra gli elementi messi in evidenza quello delle "tariffe, invariate da quattro anni per volere del Comune, in un periodo nel quale l’inflazione ha letteralmente galoppato". In più ci saranno agevolazioni economiche per le famiglie numerose e per quelle residenti nelle frazioni del territorio.

Tra gli argomenti toccati anche i lavori programmati alla piscina comunale per la quale il Comune ha messo in cantiere un intervento di riqualificazione energetica e strutturale da 1 milione e 300 mila euro che partirà nei prossimi mesi. Il messaggio più forte che viene dai centri estivi e che rappresenta una garanzia per le famiglie, è quello della massima serietà dei tecnici che si prenderanno cura dei bambini, in un contesto dove c’è tutto: un’impiantistica di prim’ordine e sicura, con un movimento sportivo alle spalle di qualità, esaltato dall’efficacia della rete tra istituzioni e associazionismo", ha detto il presidente del comitato Coni Umbria Domenico Ignozza. A testimoniare la soddisfazione per le adesioni record registrate finora, che certificano la fiducia delle famiglie nei confronti dell’offerta di Polisport, sono stati l’amministratore unico della società e il direttore dei centri estivi Daniele Giambi. "Tradizione e identità" saranno le parole d’ordine che caratterizzeranno il progetto multisportivo anche nell’edizione 2024, a quasi 40 anni dalla prima esperienza. Che continua a pieno ritmo.