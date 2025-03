Cento anni per la maestra. Maria Cesira

CITTÀ DI CASTELLO - Ha compiuto ieri 100 anni Maria Cesira Coletti, storica maestra elementare di San Secondo. Nata a Fabbrecce il 3 marzo 1925, è sempre vissuta nella frazione fino al momento in cui -non avendo figli - ha deciso insieme ai suoi nipoti di recarsi all’istituto delle Suore Salesiane. Maestra fin dagli anni ’50 ha sempre insegnato alle scuole elementari raggiungendo anche le località più lontane e impervie. Negli ultimi 20 anni della sua attività di insegnamento Maria Cesira è stata la “maestra“ della scuola di San Secondo lasciando un ricordo indelebile nella comunità. Per il grande traguardo del suo secolo di vita si sono riuniti i familiari, su iniziativa dei nipoti, Giuseppe (cardiochirurgo a livello nazionale) e Antonio Coletti (architetto). Anche il sindaco Luca Secondi ha partecipato alla festa e ha consegnato a Maria Cesira una targa ricordo. Ora a Città di Castello sono 22 gli ultracentenari: 19 donne e 3 uomini.