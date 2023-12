"Censimento degli anziani soli per garantire servizi migliori"

PERUGIA - Il consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi (foto) ha depositato una mozione con cui chiede l’impegno della Giunta a "promuovere, anche attraverso i Comuni, lo svolgimento di un censimento degli anziani che vivono in condizioni di solitudine, per agevolarne l’assistenza e l’erogazione dei servizi sanitari e sociali nel modo più efficace e prossimo". "L’alto indice di vecchiaia, che – ricorda Carissimi – in Umbria supera di molto quello medio nazionale, riflette un alto numero di persone sole e non autosufficienti, sempre più bisognose di cure e di assistenza. Nella prospettiva di dover garantire un sistema adeguato di servizi sociosanitari e assistenziali, è indispensabile conoscere con esattezza il bacino demografico alle cui esigenze tale sistema deve rispondere. La stima reale del fabbisogno è fondamentale per agevolare le politiche di welfare e gli interventi in ambito sanitario, sociale e assistenziale. Occorre stabilire – sottolinea il consigliere Carissimi – il numero degli anziani che vivono soli o in stato di abbandono".