Cena solidale nel ricordo di Davide

ASSISI - Una cena di beneficenza organizzata dal Comitato Davide Piampiano, nel ricordo del giovane morto in un incidente di caccia l’11 gennaio 2023. Si svolgerà martedì 3 dicembre, a Villa Charme di Colcaprile e, come spiegano gli organizzatori, "l’intero ricavato della serata sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature necessarie all’Istituto Serafico di Assisi e al laboratorio di informatica presso l’Università degli Studi di Perugia, corso di laurea in Economia e Management del turismo con sede ad Assisi". Obiettivo del Comitato, sin dalla sua costituzione, è quello di operare nel campo del sociale e contribuire alla formazione di giovani studenti che si cimentano nello studio delle materie e degli argomenti che più interessavano Davide quali il turismo e la digitalizzazione. Sotto questo ultimo profilo il Comitato ha iniziato una collaborazione con il corso di laurea in Economia e Management del Turismo di Assisi.