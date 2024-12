Cena di Natale al PalaTerni. Scambio di auguri tra addetti dell’ospedale

Festa di Natale al PalaTerni, nella serata di domani, per i circa 1.700 professionisti sanitari che lavorano all’ospedale Santa Maria. "I dipendenti dell’Azienda ospedaliera hanno voluto realizzare e promuovere un grande evento al fine di manifestare il legame tra l’ospedale e il territorio" annuncia Terni Digital Week. "Siamo orgogliosi di operare uniti in questa grande famiglia e la realizzazione di un’unica grande serata dedicata a noi e al nostro ruolo nella comunità è un forte segnale di appartenenza - dichiara il gruppo

organizzatore - . È, di fatto, un’occasione unica in un ambito meno formale di quello quotidiano e allo stesso tempo un grande segno di speranza per testimoniare una sanità di qualità all’interno del servizio pubblico; vogliamo mostrare tutta la nostra disponibilità a promuoverla e sostenerla consolidando la collaborazione tra reparti e professionalità. I nostri saranno vivissimi auguri di lieto Natale e di prospero anno Nuovo a tutti coloro che supportano la nostra attività quotidiana". Si tratta di una cena-evento in programma appunto domani sera. "Aspetto non secondario, l’evento è stato fortemente voluto dallo stesso personale sanitario che lo ha autofinanziato a proprie spese tramite una raccolta fondi interna per il 50% del costo complessivo, mentre per la restante metà sono intervenute l’associazione Terni Digital, sensibile alle problematiche del sociale, nonché alcune aziende del territorio che si sono dimostrate vicine agli intenti promossi da questa iniziativa".