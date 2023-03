Cena di beneficenza per Flavia Ex rossoverdi al Centro sociale

TERNI Beneficenza e amarcord rossoverde per la piccola Flavia, bambina ternana che ha bisogno di cure per contrastare una rara malattia genetica. Questa sera al Centro sociale “Tacito“ in via Vulcano si stringono intorno a Flavia e alla sua famiglia per una cena di beneficenza le associazioni “Sosteniamo Terni“, “Terni col cuore“, “Il sogno di Rebecca“ e il Centro coordinamento Ternana Club. I giornalisti Ivano Mari e Luca Marchetti coordineranno la cena di beneficenza che vedrà ospiti, tra gli altri, alcuni dei calciatori rossoverdi protagonisti dello storico spareggio di Cesena nel 1989 e della promozione in serie B del 2011 con in panchina Domenico Toscano. Per l’occasione parteciperanno gli ex rossoverdi Renzi, Cocco, Eritreo, Ambrosi, Ferraro, Forte, Miglietta, Cejas e Dianda. L’obiettivo è continuare a sostenere la battaglia di Flavia e della sua famiglia. Il costo della cena è di 20 euro. Per prenotazioni contattare 349.7824231, 348.5819436, 380.2017810.