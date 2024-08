Celebrazioni mariane a Canoscio. In arrivo pellegrini da tutta Italia

CITTÀ DI CASTELLO – Un luogo mariano caro ai pellegrini di tutto il Centro Italia e non solo. Il mese di agosto porta con sé in Altotevere le celebrazioni nella splendida basilica di Canoscio posta sulle colline sopra Città di Castello e da sempre meta di fedeli. Per questo la Diocesi predispone ogni anno un programma di accompagnamento in vista della solennità che si celebra per Ferragosto.

"Saranno giorni speciali dedicati al culto della Vergine. La basilica santuario della Madonna del Transito a Canoscio – si legge in un documento della diocesi – conserva una venerata immagine che la tradizione popolare vuole dipinta da un anonimo autore come promessa votiva al tempo di una terribile pestilenza. Di questa pittura, oggi resta soltanto l’immagine della Madonna dormiente. Nel 1406 attorno a questa immagine fu costruita la prima piccola chiesa dove la gente dei dintorni giungeva a chiedere grazie, contro l’epilessia e ogni altro genere di male. Una devozione ancora oggi viva e presente". A memoria di ciò e per rinnovare il culto mariano, da oggi inizia la novena in preparazione alla Solennità dell’Assunta, che sarà celebrata giovedì 15 agosto: ogni sera della novena alle ore 21 ci sarà la preghiera in santuario. Il 14 agosto a partire dalle ore 21 si svolgerà la processione dalla Pieve al santuario di Canoscio. Giovedì 15 agosto, giorno della festa solenne, saranno celebrate le messe dalle ore 7 una ogni ora, poi alle 16.30 e alle 18. Mentre, nella giornata del 16 agosto, le messe si terranno alle ore 9, 11, 16.30 e alle 18. Dopo ogni messa, ci sarà la benedizione dei bambini e i sacerdoti, nei giorni della festa, saranno a disposizione per le confessioni.