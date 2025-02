C’è posto per due giovani. Domande entro il 18

C’è tempo fino al 18 febbraio per presentare la domanda di candidatura al Servizio Civile che offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti l’opportunità di intraprendere un percorso formativo specifico nel Comune di Spello. L’iniziativa permette di acquisire esperienze qualificanti e competenze utili per il futuro professionale, attraverso due progetti.

Il primo progetto, dal titolo Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del centro Italia, riguarda l’area della Protezione Civile. Obiettivo: “Rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. L’iniziativa mira a garantire un intervento efficace in situazioni di emergenza e a promuovere azioni preventive rispetto ai rischi, investendo sulla gestione del territorio e sensibilizzando i cittadini sui comportamenti adeguati da adottare in caso di emergenza.

Il secondo progetto, Custodire la memoria: musei e cultura nei comuni umbri, punta a valorizzare, promuovere e favorire l’accesso ai servizi culturali nei settori museale, bibliotecario, artistico e paesaggistico.