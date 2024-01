C’è “Mani di sarta” agli Instabili di Assisi

ASSISI – Un altro gioiellino per la stagione del Piccolo Teatro degli Instabili: dopo il successo di “Matrimonio d’inverno” con il Teatro delle Ariette, domani alle 17 arrivo “Mani di sarta” scritto e interpretato da Andrea Di Palma (nella foto) in un progetto, selezionato come Miglior Spettacolo dell’edizione 2022 del Festival “Strabismi”.

"Mia nonna Maria ha fatto la sarta per una vita – racconta De Palma –. E su quei vestiti da sposa ha cucito la sua storia personale con tutte le stoffe di vita che incontrava". Lo spettacolo è il dialogo intimo tra Andrea Di Palma e la nonna Maria, su quanto successo nella Valle del Sacco dagli anni ’50 fino ad oggi, un dialogo tra i vivi e i morti, per ricostruire il volto di quel territorio e provare a rammendare quegli squarci profondi che l’hanno stravolta così intimamente. Si tratta inoltre del primo spettacolo teatrale che racconta un disastro ambientale, che fino ad oggi ha potuto contare su poca rilevanza mediatica, politica e d’opinione per una vicenda di enorme portata, interessando ben 70 km e 19 comuni diversi del Centro Italia. Info e prenotazioni al 333.7853003