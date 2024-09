C’è l’incontro con gli avvocati matrimonialisti

CITTA’ DI CASTELLO - "Parità di genere: il diritto di una donna di essere libera" è il titolo del convegno forense organizzato da Avvocati Matrimonialisti Italiani Distretto Umbria e Cooperativa La Rondine che si terrà il 27 settembre dalle ore 15.30 in biblioteca. Moderato dalla presidente Ami Umbria Nada Lucaccioni, dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi della professoressa Silvia Fornari sociologa dell’Università degli Studi di Perugia, Cristiana Arditi di Castelvetere consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Roma e responsabile della Formazione Ami Lazio. Ospite anche Gabriella Marano criminologa e presidente dell’associazione "La Scuola di Atene". "Un importante momento di confronto e di sensibilizzazione non solo per operatori tecnici del settore, ma per una intera comunità", dice l’avvocato Nada Lucaccioni.